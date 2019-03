10-03-2019, Marc Bakker foto`s & Persbericht

Nieuwe aanwinst voor brandweermuseum

Sappemeer - Zaterdag 9 maart 2019 heeft Stichting en Museum de Historische Brandweer Vrienden en Voertuigen een mooie Commer ladderwagen van brandweer Winterswijk aan de collectie toegevoegd.

“Een paar weken geleden kregen wij de vraag of wij interesse hadden in een nog in goede staat verkerende brandweerauto. Na wat mail wisseling met diverse foto’s was het voor Mij al snel duidelijk, deze willen wij zeker wel hebben”, aldus Marc Bakker. Marc heeft dit overlegd met de andere leden van het museum en zij waren allemaal van mening dat dit door moest gaan.

Zaterdag 23 februari zijn Dennis Bakker en Marc Bakker naar Winterswijk gereden om de Commer ladderwagen te bekijken, “op de foto lijkt altijd alles nog mooi en netjes, je kan met dit soort dingen beter even gaan kijken zodat je weet wat je krijgt” in dit geval logen de foto’s niet, de ladderwagen is nog on-gerestaureerd en in zeer nette staat voor zijn leeftijd.

Vol goede moed zijn Dennis en Marc weer naar Hoogezand gereden en het met de overige leden besproken hoe het voertuig erbij staat en dat hij toch boven verwachting er goed bijstond. Nu is het zeker, de ladderwagen willen wij graag toevoegen aan onze collectie.

Zaterdag 9 maart was het dan zover, Dennis en Marc zijn samen met Mandema Transport uit Sappemeer naar Winterswijk geweest om de Ladderwagen op te halen. Hij stond in een oude boerenschuur waar hij nog wel eerst even uit gehaald moest worden, de stichting waar wij hem van hebben gekregen had een trekker geregeld en zo hebben wij de ladderwagen uit de schuur getrokken en 300 meter verderop stond Mandema Transport al klaar om de Ladderwagen op te laden. Binnen een uur waren wij gereed om de ladderwagen naar Sappemeer te brengen en af te laden bij zijn nieuw huis.

De ladderwagen is opgebouwd in 1954 door Metz in samenwerking met Remmers Carrosserie uit Tilburg. De ladderwagen in zijn dienst begonnen bij de brandweer Kampen en in 1961 is hij overgenomen door brandweer Winterswijk. De ladderwagen heeft vele uitrukken mee gemaakt en zijn laatste uitruk was op 30 juli 1982, daar is hij tijdens een inzet met uitgeschoven ladder omgevallen, een brandweerman die op de ladder stond is hierbij gewond geraakt.

De ladderwagen zal in originele staat blijven, hij wordt gewassen en gepoetst, motor krijgt een onderhoudsbeurt en de remmen worden gereviseerd. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u de auto met eigen ogen komen bewonderen???? Dat kan we zijn elke dinsdagavond van 19:00 tot 21:00 en elke 2e zaterdag van de maand geopend. Onder het genot van een kop koffie kunt u de auto en het museum rustig bekijken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hbvvhs.nl