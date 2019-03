11-03-2019, Oogtv.nl (Bron)

Straatroof door tieners

Groningen - Drie jongens in de leeftijd van 16-18 jaar pleegden zondagavond een straatroof in de omgeving van de Bessemoerstraat. Dat meldt Oogtv.nl.Het een en ander gebeurde tussen half 9 en 9 uur.

Of er sprake is van een buit en wie er overvallen is, is niet bekend gemaakt. De vluchtroute van de daders was via het Bessemoerpark richting Dierenriemstraat.

De politie zoekt getuigen. “Signalement: drie jongens in de leeftijd van 16-18 jaar waarvan twee met een blanke huidskleur en een met een donkere huidskleur. Een persoon of personen gezien die zich mogelijk vreemd gedroegen en/of voldoen aan het signalement? Verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving? Informatie/gegevens van andere getuigen die dit delict hebben gezien/gehoord? Camerabeelden, foto’s en/of overige informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze roof, neemt u dan direct contact op met de politie. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer)”. Of 09008844.