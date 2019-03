11-03-2019, Redactie

Middelbrand door rookmelders i.v.m. stofontwikkeling

Nieuwe Pekela - Om 15:20 uur een melding bij Smurfit Kappa Twincorr aan de Doorsneeweg in Nieuwe Pekela. Er werd eerst een OMS gemeld. Dat is een automatisch brandalarm via een openbaar meldt systeem.

Al snel werd daarna opgeschaald naar middelbrand. Ter plaatse viel het allemaal mee zegt Matthijs Noordhof woordvoerder van de brandweer. Er gingen rookmelders af door stofontwikkeling uit een machine. Er is niet geblust.