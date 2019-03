11-03-2019, Rick Jongsma/Persbureau Meter

Brand in`De Punt`snel meester (Video)

De Punt - Het dak van een woonboerderij aan de Groningerstraat in De Punt die deels riet gedekt is is in brand gevlogen maandagmiddag.

De brand begon als een schoorsteenbrand, maar het vuur is doorgeslagen naar het dak. De vuurhaard zit nog in het voorste woongedeelte die een pannen dak bedekking heeft. De brandweer is er druk mee want de vuurhaard zit vlak bij de rietenkap. De bewoners zaten in de kamer en hadden niets in de gaten. Zij werden gewaarschuwd door omstanders.