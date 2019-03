11-03-2019, Redactie & Oskar Pentinga 112Groningen

Viaduct te laag of busje te hoog !

Zuidhorn - Op de Fanerweg in Zuidhorn is maandagmiddag ter hoogte van het nieuwe spoorwegviaduct om 15:45 uur een bestelwagen kort muurvast komen te zitten.

Berger Poort had de auto al snel weer los getrokken. De hoogte was verkeerd ingeschat door de bestuurder. Het verkeer had enige hinder.