11-03-2019, Redactie

Benzinelucht in flat Winschoten

Winschoten - Maandagavond moest de brandweer van Winschoten voor een vreemde lucht uitrukken naar de Narcisstraat in Winschoten.

De bewoner rook een soort van benzinelucht. In een garage stond een scooter , die bleek brandstof te lekken. De eigenaar is in kennis gesteld en de scooter is naar buiten gezet.