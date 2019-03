12-03-2019, Persbureau Meter/Rick Jongsma & 112Groningen.nl foto`s

Uitslaande brand verwoest bedrijfspand in Tynaarlo (Video)

Tynaarlo (Drenthe) - Een bedrijfspand (interieurbouw Hendriks en de Jonge) aan de Mecuriusweg in Tynaarlo is dinsdagochtend afgebrand. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De brandweer schaalde direct op naar zeer grote brand. Brandweerkorpsen uit ondermeer Vries Zuidlaren, Assen, Eelde en Groningen bestreden het vuur. De schade is groot.