12-03-2019, Martin Nuver 112Gr.

Fors gaslek in de wijk Reitdiephaven (Video)

Groningen - In de wijk Reitdiephaven is dinsdagmorgen om 11:45 uur een fors gaslek ontstaan bij graafwerkzaamheden in de wijk.

Een 11 cm transportleiding was geraakt door een kraan en het gas spoot eruit onder lagedruk. Het was op afstand goed te horen. Doordat er veel wind was, was er geen gevaar zei de brandweer. Enexis heeft na lange tijd het gas weten af te sluiten, daarna zal de leiding gerepareerd worden. De brandweer deed metingen en was er ter beveiliging als het mis zou gaan. Als het windstil geweest zou zijn was er evacuatie nodig geweest, nu niet. Oogtv