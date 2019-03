12-03-2019, Martin Nuver 112Gr.

Trauma inzet na val van fiets in Appelbergen

Glimmen - Dinsdagmiddag rond 16:40 uur is een oudere vrouw ernstig ten val gekomen langs het hobbelige zandpad Hoge Hereweg in Glimmen. Dat is het pad door Appelbergen nabij de aansluiting op de Zuidlaarderweg.