12-03-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Oefening brandweer Siddeburen groot succes

Siddeburen - De brandweer van Siddeburen heeft dinsdagavond een oefening gehouden bij openbare basisschool De Springplank aan de Poststraat in Siddeburen.

Het scenario was als volgt:

Leerlingen van groep 8 van basisschool De Springplank waren dinsdagavond bezig met het oefenen voor het eind musical voor dit schooljaar. In het lokaal waar de leerlingen oefenden, was ook een leraar aanwezig. De leerkracht had de voordeur van de school open laten staan. Zij heeft niet door gehad dat er iemand het schoolgebouw binnen was geslopen en op meerdere plekken brand had gesticht. Door de brand raakten de groep kinderen samen met de leerkracht ingesloten en konden het pand niet meer verlaten.

De groep leerlingen waren nog druk aan het oefenen en hadden niet in de gaten dat er brand woedde in het schoolgebouw. Door de hevige rookontwikkeling werd het brandmeldsysteem in werking gesteld, waardoor de leerlingen en leerkracht doorhadden dat er brand was in het schoolgebouw. Via de nooddeur in het klaslokaal konden ze de school veilig verlaten.

Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand en waren er nog zes kinderen vermist. De brandweer van Siddeburen schaalde daarom op naar het sein ‘’Middel Brand’’, hierop werd er extra tankautospuit gealarmeerd. Tijdens de verkenning kwam de brandweer de kinderen tegen in het pand en bracht ze in veiligheid.

Na het blussen van de brand werd het gebouw geventileerd en werd de oefening met succes afgesloten. De brandweer kijkt terug op een geslaagde oefening.