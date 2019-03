12-03-2019, Michael Huising 112Gr.

Vreemde lucht laat brandweer uitrukken

Veendam - Dinsdagavond rond 19:20 uur werd brandweer Veendam voor de 2e keer deze avond naar de Straat Soenda gestuurd i.v.m. een vreemde lucht.

Meerde omwonenden van het hofje roken een vreemde lucht in hun woning. Uiteindelijk bleek na metingen dat er een hoeveelheid benzine in het riool aanwezig was en de vreemde geur in de woningen te veroorzaken. De brandweer heeft hierop het riool gespoeld .