Centralisten van de meldkamers kunnen al tijdens een 112-gesprek zien waar bellers met een Androidtelefoon zich bevinden.

Snelle, accurate en betrouwbare locatiebepaling is van groot belang om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te faciliteren. AML wordt voor Androidtelefoons vanaf versie 4.0 in maart 2019 per provider ingevoerd. Later in 2019 werkt AML ook op iPhones.

Hoe werkt het?

Als u 112 belt, gebruikt AMLwifi, gps en andere sensoren om uw locatie te berekenen. Vanaf maart sturen Androidtelefoons tijdens het 112-gesprek automatisch uw locatiegegevens naar de centralist die u op dat moment aan de lijn heeft. De centralist vraagt ook nog zelf waar u bent, om er zeker van te zijn dat de hulp naar de juiste plek wordt gestuurd. AML werkt alleen zo lang u belt met 112, ook als de locatievoorzieningen van uw telefoon uit staan. Na het gesprek schakelt AML zichzelf uit.

Aanwinst

AML is een belangrijke aanwinst voor de centralist beaamt Jan van Loosbroek, hoofd Landelijke Meldkamer Samenwerking: ‘De vraag ‘’Waar bent u?’’ is in een situatie waarin de beller onder druk staat, een lastige vraag. Soms weten mensen in nood het even niet meer of is de precieze locatie niet gemakkelijk te beschrijven. Bijvoorbeeld in een uitgestrekt bos of duingebied. AML kan de meldkamer dan een nauwkeurig antwoord op die vraag geven en dat kan het verschil maken. Zeker als elke seconde telt!’

