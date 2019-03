13-03-2019, Redactie

Fors gaslek in kelder Poelestraat

Groningen - In een kelder van een bedrijfspand aan de Poelestraat was woensdagmorgen om 09:10 uur een fors gaslek ontstaan. De brandweer deed gelijk metingen. Ze waren aan het boren van binnen naar buiten, toen werd de gasleidng geraakt.

De brandweer van de stad is ruim 2,5 uur aanwezig geweest i.v.m. de veiligheid. Enexis heeft het gas afgesloten en gaat voor reparatie zorgen.