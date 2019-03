13-03-2019, 112Groningen.nl

Vrouw vliegt met auto uit de bocht

Veendam - Woensdag aan de einde van de ochtend is een automobiliste met haar auto uit de bocht gevlogen op de Sorghvlietlaan in Veendam.

In de inmiddels beruchte bocht ter hoogte van winkelcentrum De Reede verloor de vrouw de macht over het stuur, raakte in de berm waarna ze tegen een boom tot stilstand kwam. De vrouw was gelukkig goed bij kennis. Ze was vooral geschrokken.

Ze werd onderzocht door ambulance medewerkers. Of ze uiteindelijk naar het ziekenhuis is gebracht is niet bekend. De doorgaande weg is kort afgesloten geweest voor het verkeer. De auto moest worden afgesleept.