13-03-2019, Oogtv.nl (Bron) Sebastiaan Scheffer

Opruimactie Beijumerbos verloopt goed

Groningen - Ongeveer 70 militairen in opleiding zijn woensdagochtend het Beijumerbos ingegaan om de daar gedumpte plastic rommel op te ruimen. De actie verloopt voorspoedig.

Tegen het middaguur waren de zes groepen militairen ongeveer halverwege het bos. Er was inmiddels al veel troep opgeruimd. Volgens boswachter Reiner Hartog verloopt de actie voorspoedig. Hij is dan ook erg tevreden. De harde wind en regen lijkt de militairen niet te deren.

Afgelopen weekend werden in het bos vele duizenden plastic sliertjes aangetroffen. De reepjes bestaan uit versnipperde plastic tassen en verpakkingen. Die zijn vermoedelijk doelbewust over een kilometer langs het bospad uitgestrooid. Het plastic is slecht voor de natuur omdat het broedseizoen aanstaande is. Vogels gebruiken het plastic voor hun nesten, maar zien het ook voor voedsel aan.