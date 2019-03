13-03-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Legpluimveehouder en akkerbouwer in clinch met gemeente over verwijderen vliegtuigbom

Siddeburen - Legpluimveehouder en akkerbouwer Jakob Smith uit Siddeburen ligt al enige tijd in de clinch met de gemeente Midden Groningen, over het verwijderen en het onschadelijk maken van een vliegtuigbom.

In maart 2018 wou Smith zijn perceel aan de Eideweg in Siddeburen voorzien van nieuwe drainage. Op oude kaarten stond een cirkel met erbij ‘bom’. Op verzoek van het drainagebedrijf werd het onderzocht. Een jaar na de vondst onderneemt de gemeente Midden-Groningen nog steeds geen actie, en heeft de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) nog geen groen licht gekregen om de bom op het land van de boer te verwijderen. Gevaarlijk Het projectiel is een vliegtuigbom van 250 pond. De situatie is volgens Smith zodanig gevaarlijk in verband met explosiegevaar, dat de bom zo snel mogelijk verwijderd moet worden.