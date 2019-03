13-03-2019, Patrick Wind 112Gr.

Autobrand Berberisstraat Groningen

Groningen - Woensdagmiddag om 15:15 uur was er een autobrand aan de Berberisstraat in de stad. Brandweer van de stad was snel ter plaatse.

De oorzaak is onbekend. De brandweer heeft geblust en deed een nacontrole.