14-03-2019, Martin Nuver 112Gr.

EOD ingezet bij Camping/Sauna Eemsverlaat (Video)

Lageland - Bij Camping/ Sauna Eemsverlaat aan het Slochterdiep in Lageland is woensdagavond rond 22:00 uur de EOD ingezet. Er werd o.a. wapens in beslag genomen.

In een caravan op het terrein werden meerdere wapens(o.a luchtdrukgeweer) aangetroffen aldus Robert Jan Valkema persvoorlichter van de politie. Een 48 jarige man van een caravan op het terrein werd op het terrein aangehouden en naar het cellencomplex overgebracht voor verhoor. Ook werd er een explosief goedje gevonden, dat werd meegenomen en wordt door het NFI onderzocht. De EOD is enige tijd bezig geweest op het donkere terrein. Dvhn