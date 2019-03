14-03-2019, Facebook Ommelanden West Politie

Van wie zijn deze spullen ?

Westerkwartier - In verband met een aanhouding met betrekking tot een woninginbraak in het Westerkwartier, is de politie op zoek naar de herkomst van deze aangetroffen spullen.

Ze vermoeden namelijk dat deze ook van diefstal afkomstig zijn. (Op een later moment zullen zij(de politie) verder over de aanhouding uitwijden)