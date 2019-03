14-03-2019, Marc Zijlstra & Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Brand in voormalig winkelpand Winschoten

Winschoten - De brandweer van Winschoten is donderdagmiddag opgeroepen voor een brand in een gebouw (voormalig beddenwinkel), aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten.

Omwonenden die last hebben van de rook, wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.