15-03-2019

Zeecontainer aangetikt en drijft in Winschoterdiep (Update)

Waterhuizen - Niet alleen op volle zee maar 500 meter voor de container terminal op het Winschoterdiep nabij Hoogezand dreef vrijdagmorgen om 07:45 een zeecontainer.

Men ging er gelijk achter aan. Met touwen hield men de container vast. Inmiddels is de container weer uit het water. Het gebeurde tussen Hoogezand en de stad. Een bijzonder gezicht ieder geval !

Update: Het was een lege container en deze was eraf gedrukt bij het lossen van het schip, een andere container tikte er per ongeluk tegen aan liet een medewerker telefonisch weten aan 112Groningen.

