15-03-2019, Groningen

Geslaagde oefening brandweer Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen heeft donderdagavond een oefening gehouden in het gebouw van IJsbaanvereniging Nooitgedacht aan de Elzen in Wagenborgen.

De brandweer oefende een scenario, dat er een brand was uitgebroken in het gebouw van de vereniging. Tijdens het uitbreken van de brand waren er nog personen aanwezig in het gebouw. De brandweer kon de slachtoffers snel in veiligheid brengen, waarna ze de vuurhaard konden doven.

De brandweer van Wagenborgen kijkt terug op een leerzame en geslaagde oefening.