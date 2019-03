Ter plaatse spraken meerdere getuigen over zeer gevaarlijk rijgedrag van de bestuurder van de Volvo. Kort contact met de bestuurder deed de politie het vermoeden dat de man onder invloed was. Ook probeerde de man een tas in de kofferbak opzichtig te verbergen. Ook troffen zij inbrekerswerktuigen aan in de Volvo.

Tijdens onderzoek door ambulance personeel is van hem een drugstest afgenomen welke positief was.

De 33 jarige man uit Zuidlaren is daarop aangehouden ter zake rijden onder invloed van drugs en heling aangezien wij het vermoeden hadden dat de goederen in de auto van diefstal afkomstig waren.

De man is onderzocht in het ziekenhuis te Drachten. Tijdens dit onderzoek kwam naar voren dat de Volvo gestolen was na een inbraak in een zorginstelling te Siddeburen en eigendom is van een verpleegkundige aldaar. De goederen in de auto waren gestolen tijdens de inbraak.

De man uit Zuidlaren is ingesloten in het cellencomplex te Groningen voor verhoor en onderzoek. De Volvo is in beslag genomen en afgesleept.

Bij de zorginstelling is nog een gestolen auto aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of de verdachte ook betrokken is bij het aantreffen van deze auto.