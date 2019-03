15-03-2019, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

“Bulderend geluid” uit put bij Seringenhof (Video)

Groningen - Vrijdagmiddag om 14:20 uur rukte de brandweer van de Sontweg uit voor een vermeend gaslek aan het Seringenhof in de stad. Al een paar dagen hoorde de buurt een apart geluid.

Ter plaatse betrof het echter geen gaslek. Er zijn diverse metingen verricht bij andere putten. Er kwam een ijzonder “ bulderend” geluid uit een put. Mogelijk gaat het om een defecte waterpomp onder de grond die niet is afgeslagen of om lucht in de leiding aldus een bevelvoerder.

Enexis kwam ook ter plaatse en zei ook dat het geen gas kon zijn. De Gemeente is in kennis gesteld. Na een dik uur keerde de brandweer terug omdat er geen gevaar was.

Oogtv

Zie video hieronder voor het geluid