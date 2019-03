15-03-2019, Redactie en tekst 112Groningen & doorlink naar Oogtv

Forse aanrijding in de wijk Hoornsemeer

Groningen - Bij een ongeval op de Schaaksport in het Hoornsemeer zijn vrijdagmiddag om 14:37 uur vier auto’s zwaar beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond, wel werden de betrokkenen even gecontroleerd.