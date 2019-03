15-03-2019, 112Groningen.nl

Zaterdag (16-03-19) Open Dag van het Martini Ziekenhuis

Groningen - Op 16 maart van 10:00 tot 16:00 uur laat het Martini ziekenhuis u zien, horen en beleven wat hun dagelijks werk is.

Het Martini ziekenhuis geeft u een kijkje achter de schermen in hun ziekenhuis, waar ze met ruim 3.000 collega’s zorgen voor ruim 400.000 patiënten per jaar. Dat doen ze als vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de patiënten zelf én al hun ketenpartners. Want samen gaan we voor de beste zorg.