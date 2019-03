15-03-2019, 112Groningen.nl

Scooterdieven ontkomen na korte achtervolging

Groningen - Een passant heeft vrijdagmiddag twee scooterdieven ontdekt. Het betroffen twee jonge mannen op een Vespa LX met een opengebroken slot die vanaf de Coendersweg richting de Groenesteinlaan reden.

De passant volgde de twee jonge mannen en belde de politie. In het Groenesteinpark kwam de scooter tot stilstand, En gingen de twee er te voet van door. De politie heeft in omgeving gezocht maar kon hen helaas niet meer vinden. De scooter is voor onderzoek in beslag genomen.