15-03-2019, Martin Nuver 112Gr.

Auto compleet uitgebrand na ongeval Rijksweg

Groningen - Bij een ongeval op de Rijksweg is vrijdagmiddag om 17:20 uur een auto na een aanrijding volledig uitgebrand.

Er had een kop-staartbotsing plaatsgevonden, de achterste auto vloog daarna vrijwel gelijk in brand. Bij het ongeluk is één persoon gewond geraakt.

Het ongeluk en de brand zorgde voor een flinke file op de Rijksweg en de afslag ringweg. Poort heeft beide voertuigen weggesleept.