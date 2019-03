16-03-2019, Marc Zijlstra 112G.

Ongeval letsel Hoofdweg in Wagenborgen

Wagenborgen - Op de Hoofdweg in Wagenborgen is zaterdagmorgen om 11:10 uur een bezorger van de Plus geraakt door een autospiegel. Hij wou wat uit zijn auto pakken en toen werd hij geraakt.

De politie is ter plaatse en zet de aanrijding op papier. De ambulancedienst heeft de man onderzocht en daarna overgebracht naar een ziekenhuis met o.a. enkel letsel.