16-03-2019, Oogtv.nl (Bron)

Maandag gaat de politie met 66 km/u over de A28

Groningen - Politieagenten gaan maandagochtend actie voeren voor een beter pensioen. Met politievoertuigen gaan ze met 66 kilometer per uur over de A28 naar Hoogeveen. Meldt Oogtv