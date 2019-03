16-03-2019, Oogtv.nl (Bron) met toestemming & Patrick Wind

Fietser gewond bij verkeersongeval

Groningen - Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op het Harm Buiterplein is een fietser gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur ter hoogte van het kantoor van de gemeente Groningen.

“Vermoedelijk als gevolg van een voorrangsfout zijn een fietser en een auto met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Wind die ter plaatse is. “De fietser is daarbij ten val gekomen. Ambulancemedewerkers waren net als verschillende politiemensen en Stadswachten snel ter plaatse. Zij hebben eerste hulp verleend.” Of het slachtoffer ook is overgebracht naar het ziekenhuis is onbekend.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk.