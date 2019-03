16-03-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer verwijderd tak van N33 bij Tjuchem

Tjuchem - De brandweer van Siddeburen is zaterdagavond voor de tweede keer in korte tijd opgeroepen voor een melding. Dit maal ging de pieper voor een stormschade op de N33 ter hoogte van Tjuchem.

Door de harde wind was er een grote tak op de weg gewaaid. De brandweer heeft met behulp van een kettingzaag de tak in stukken gemaakt.Het verkeer op de N33 ondervond enigszins hinder. één rijbaan was tijdens het incident tijdelijk afgesloten voor het verkeer afgesloten.