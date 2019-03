16-03-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Mogelijke aardgaslekkage in Niebert

Niebert - Zaterdagmiddag om 13:40 uur werd de brandweer van Marum geallarmeerd voor een ongeval buiten (meting aardgaslekkage) aan de Molenweg in Niebert.

Bij wegrestaurant in de Klaver had een installatiemonteur op de parkeerplaats enkele bubbels gezien, die vanuit een kleine waterplas naar boven kwamen. Hierop werd de brandweer gewaarschuwd, die ter plaatse kwam en metingen verrichtte. Ook Enexis die inmiddels was gearriveerd, verrichte metingen.

Op de prakeerplaats zelf, bleek volgens de gegevens van Enexis geen gasleiding te liggen.

Wel bleek aan de overkant van de weg een hoofdleiding te zijn. Wanneer de komende dagen het weer wat beter word, wordt verder gezocht naar het (mogelijke) gaslek.