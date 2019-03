17-03-2019, Redactie 112Gr. tekst

Bewoners van bovenverdieping gered

Hoogezand - Zaterdagnacht heeft de brandweer van Hoogezand twee mensen via een ladder gered aan de Cartonbaan in Hoogezand.

In een hal van het huis woedde een klein brandje, door de rook moesten via de bovenverdieping uit huis worden gehaald. De mensen werden in een ambulance gecontroleerd.

Foto`s en video te zien op