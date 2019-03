17-03-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Auto slaat over de kop bij Oude Pekela

Oude Pekela - Op de Apollolaan in Oude Pekela heeft zondagmiddag om 16:55 uur een eenzijdig ongeval plaats gevonden. De exacte toedracht wordt onderzocht door de politie.

Vermoedelijk heeft de bestuurder de bocht gemist. De auto is vervolgens vol op een lantarenpaal gereden en daarna over de kop geslagen. Één persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Berger Fruitema heeft het voertuig geborgen.