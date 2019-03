18-03-2019, Martin Nuver 112Gr. & Joey Lameris & Michael Huising 112Groningen, tekst Oogtv & Youtube 2 Meternieuws.nl

Met 66 kilometer per uur op A28 voor beter pensioen (2x Video)

Groningen/ Eelde - Politieagenten voerden maandagochtend actie voor een beter pensioen. Met politiewagens reden ze met 66 kilometer per uur over de A28 naar Hoogeveen.

De actie begon om 07.00 uur bij het politiebureau aan de Schweitzerlaan. Ze reden naar Hoogeveen waar de agenten worden afgelost door collega’s van andere korpsen. Zo ontstaat een estafetteactie die in de middag in Den Haag moet eindigen. De agenten hebben voor 66 kilometer per uur gekozen omdat die staat voor de pensioenleeftijd die ze willen behouden. Ook machinisten en conducteurs van de NS legden maandag 66 minuten lang het werk neer waardoor vanaf 07.06 uur de eerste treinen reden.(Oogtv.nl/ Bron) Maandagmiddag is er ook een manifestatie op de Grote Markt om de pensioenen niet verder te verhogen. In opdracht: Tv Noord Oogtv Video