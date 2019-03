17-03-2019, Niels Holterman ditisroden.nl & 112Gr.

Auto in sloot tot stilstand (Video)

Een - Zondagmiddag is een bestuurder gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval in Een.

De bestuurder die uit Een kwam rijden richting de Eenerstraat is van de weg geraakt en in de sloot tot stilstaand gekomen. De sloot stond vol met water. Een vrouw die ook in de auto zat is met de schrik vrij gekomen. De man is meegenomen met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het duurde een tijdje voordat de brandweer hem uit de auto had gehaald. Ook kwam de traumahelikopter om te assisteren.