18-03-2019

Agenten uit Groningen assisteren bij schietpartij & gezocht

Utrecht - Groninger agenten zijn maandag ingezet rond de schietpartij die in Utrecht in een tram heeft plaatsgevonden. Meldt Oogtv.nl

De agenten waren op weg naar Den Haag om te demonstreren voor een beter pensioen. Wat de rol van de Groninger agenten is, is nog onduidelijk.

De schietpartij is mogelijk een terroristische aanslag. Er zou in ieder geval een dode en meerdere gewonden zijn gevallen.

Een oproep van de politie:

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het 24oktoberplein in Utrecht.

Wie kent deze man

Bel dan 112 of 09008844