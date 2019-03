18-03-2019, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval met veel schade Koldingweg

Groningen - Een vrouw is maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de Koldingweg. Op de autoboulevard ging het mis.

Deze kwam in botsing met een bestelwagen. Het busje zou de voorrangsfout hebben gemaakt door mogelijk de laagstaande zon. De vrouw is door de motorambulance ter plekke behandeld aan haar verwondingen. De auto is total loss afgevoerd door Poort uit Hoogkerk.