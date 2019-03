18-03-2019, 112Groningen

Brandweerauto betrokken bij ongeval Winschoten

Winschoten - Maandagmiddag vond er ongeval plaats op de A.J. Romijnweg te Winschoten. Een auto kwam in botsing met een brandweervoertuig.

Het brandweervoertuig is in opbouw bij Ziegler Brandweertechniek en niet in actieve dienst bij Brandweer Groningen. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak. Het betrof een CCFM brandweervoertuig welke ingezet worden bij natuurbranden. Er raakte niemand gewond. Omdat het brandweervoertuig bovenop een HD-gasleiding tot stilstand kwam, controleerde enexis de afsluiter op schade. Dit bleek niet het geval. Berger Fruitema heeft het zwaar beschadigde voertuig afgesleept.