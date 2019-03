19-03-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer Wagenborgen rukt uit voor gaslek in Nieuw Scheemda

Nieuw Scheemda - De brandweer va Wagenborgen heeft maandagavond rond half 12 gezocht naar een gaslek in een tuin van een woning aan de Oude Diepje in Nieuw Scheemda.

Bij het plaatsen van een paal voor een nieuwe hekwerk is waarschijnlijk een gasleiding geraakt, wat zorgde voor een lek. De brandweer heeft na wat graaf en meetwerk het lek weten te vinden.Netwerkbeheer Enexis heeft het lek gedicht.