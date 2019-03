Nepwebsites

De man uit Groningen wordt er van verdacht dat hij nepwebsites bouwt waarmee gefraudeerd wordt. Het gaat onder meer om een website met een naam die lijkt op die van een erkend bedrijf, dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Via de nepwebsite worden allerlei goederen te koop aangeboden. Het gaat vaak om voedings- (melkpoeder, energiedrank en sterke drank) en verzorgingsproducten (shampoo, deodorant en tandpasta). Na de aanhouding zijn tien nepwebsites offline gehaald.



Buitenland

De sites zijn voornamelijk Engelstalig en lokken nietsvermoedende klanten uit het buitenland. Klanten die goederen bestellen en deze vervolgens betalen, krijgen nooit iets geleverd. De gegevens die op de nepwebsite staan, zijn gekopieerd van het echte bedrijf. Alleen is de naam iets anders. De gedupeerden komen er vervolgens achter dat dit echte bedrijf hele andere producten verkoopt en dat ze hier niets kunnen verhalen. Daarna volgt er meestal een aangifte.

Witwassen

De verdachte uit Leeuwarden hield zich vermoedelijk bezig met het witwassen van geld dat met BEC-fraude dan wel via nepwebsites is binnengehaald. Bij BEC-fraude (Business Email Compromise) wordt een medewerker die betalingen mag verrichten, misleid om een valse factuur te betalen of ongeoorloofd van de bedrijfsrekening over te schrijven. Ook hier is nader onderzoek nodig om het beeld compleet te krijgen. Mogelijk zijn hier andere verdachten bij betrokken, die ook deel uitmaken van dit onderzoek. Van deze verdachte uit Leeuwarden leidt een spoor naar nepsites die door de andere verdachte uit Groningen zijn gebouwd. De relatie tussen deze twee verdachten wordt onderzocht.

Samenwerking

In het onderzoek, dat begin 2018 is gestart, is sprake van intensieve samenwerking met banken. Zij melden niet alleen de verdachte financiële bewegingen bij de politie, maar blokkeren direct rekeningen als ze fraude vermoeden. Het wordt voor de politie dan een stuk eenvoudiger om beslag te leggen op het geld van deze rekening(en). Het geld kan dan sneller terug naar de rechtmatige eigenaar, maar het belangrijkste is dat de verdachte er niet meer bij kan.

Vervolg onderzoek

Na de aanhoudingen zijn zoekingen gedaan in de woningen van de twee mannen. Er zijn computers en andere gegevensdragers in beslag genomen, waarin nu gezocht gaat worden naar bewijsmateriaal. In dit onderzoek, waarbij sprake is van meerdere, vaak buitenlandse, slachtoffers, is een bedrag gemoeid van vermoedelijk enkele tonnen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Voorkomen

Namens alle bestrijders van computercriminaliteit wordt ingezet op preventie. Hoe kun je er voor zorgen dat je geen slachtoffer wordt? Op onze website en de website van Europol kun je hier veel informatie over vinden.