19-03-2019, Facebook Politie Groningen

Zakkenroller reist door Noord-Nederland

Groningen - Een 75-jarige inwoner van Drachten werd op 4 januari jl. slachtoffer van een zakkenroller, nadat deze hem met een ‘wisseltruc’ van zijn pinpas beroofde. Meldt Oogtv.nl

Dezelfde dag nam de dief op meerdere plaatsen in Noord-Nederland geld op met de pinpas, onder andere in Groningen.

De pinpas van het slachtoffer werd ontvreemd toen de Drachtster man aan de Stationsweg in Drachten een Engels sprekende man hielp met het wisselen van geld voor een winkelwagen. Kort na het wisselen kwam het slachtoffer er achter dat zijn bankpas verdwenen was. Toen hij die middag zijn bankrekening controleerde bleek dat er met de gestolen pas geld gepind was in Gorredijk, Oosterwolde, Assen, Groningen en Zuidlaren.De bewakingscamera van de geldautomaat in Gorredijk maakte beelden van de persoon die de gestolen pas gebruikte.

Vermoedelijk is de dief Noord-Nederland doorgereisd in een kleine rode auto. Zeer waarschijnlijk sprak de man geen Nederlands. De politie wil graag weten wie deze man is. De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven via 0800 – 7000.