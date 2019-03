19-03-2019, 112Groningen

Ongeval Klinkerweg in Finsterwolde

Finsterwolde - Op de kruising Klinkerweg/Molenstreek in Finsterwolde zijn dinsdagmiddag twee auto`s met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak is onduidelijk.

Een persoon is even gecontroleerd in een ambulance.maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Fruitema berging heeft de auto`s afgesleept.