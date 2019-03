19-03-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Automobilist met auto in de sloot langs de A7 bij Leek

Leek - Op de A7 van Groningen naar Drachten is ter hoogte van Leek rond half 6 een automobilist met zijn voertuig van de weg geschoten.

Door een plotselinge rem-actie moest de bestuurder een uitwijkmanoeuvre maken waardoor de automobilist met de auto in de berm belandde. De bestuurder was behalve de schrik niet niet gewond geraakt. Berger Poort heeft het voertuig uit de sloot getakeld en afgesleept.



Tijdens de afhandeling in de avondspits was er enige vertraging op de A7 richting Friesland.