19-03-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra & Gerrie de Groot

Brandweer blust keukenbrand in Nieuwolda

Nieuwolda - De brandweer van Wagenborgen en Scheemda zijn dinsdagavond opgeroepen voor een brand in een keuken aan de Wagenborgerweg in Nieuwolda.