20-03-2019, Gerrie de Groot 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl

Zwaargewonde man(40) gevonden in woning Uithuizen (Video)

Uithuizen - Aan de Hamrikhof in Uithuizen is woensdagmorgen een zwaargewonde man(40) aangetroffen in een woning. De traumahelikopter was ter plaatse rond 09:25 uur.

De politie gaat sporenonderzoek doen omdat een misdrijf niet wordt uitgesloten. Over de identiteit is nog niets bekend. De gewonde is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de man er nu aan toe is, is onbekend. De hele middag is men bezig met het onderzoek. Nader info ontbreekt.