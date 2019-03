20-03-2019, 112Gr.,

Wietkwekerij opgerold in Winschoten

Winschoten - In een woning aan de Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten is woensdagmorgen een wietkwekerij gevonden met een nog onbekend aantal hennepplanten.

Een gespecialiseerd bedrijf vernietigd de planten. Het is onbekend als er mensen zijn aangehouden.