20-03-2019, Politie Groningen (Facebook)

Getuigen gezocht van straatroof

Groningen - Dinsdag 19 maart rond 23.00 uur kreeg de politie een melding van een straatroof onder bedreiging van een vuurwapen op het Gedempte Kattendiep in Groningen.

Bij deze straatroof werd een man door de dader aangesproken en werd hem zijn laptop en een telefoon afgenomen. Er raakte hierbij niemand gewond. De dader is er vandoor gegaan in de richting van de Peperstraat. De politie heeft na een zoektocht geen verdachte aangehouden, en stelt een nader onderzoek in. Signalement: Een man, 18-25 jaar oud, zag er redelijk jong uit. Hij had een bleek en rond gezicht. Lengte 1.70 m groot, fors postuur, geen gezichtsbeharing, geen bril . De politie roept getuigen op die tussen 22.30 uur en 23.30 uur bijzonderheden hebben gezien om zich via 0900-8844 te melden. Wilt u anoniem blijven, dan kunt u via telefoonnummer 0800-7000 contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem.