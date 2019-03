20-03-2019, Redactie - 112Groningen

Brandweer Groningen vaker uitgerukt in 2018

Groningen - De Brandweer Groningen rukte in 2018 vaker uit dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die woensdagmorgen gepubliceerd werden.

In totaal is de brandweer in Groningen 3661 keer opgeroepen. 2282 keer voor brandmeldingen en 963 keer voor ongevallen.

Dit is een opvallende stijging in vergelijking met 2017, toen de brandweer 3333 keer uitrukte. "Afgelopen zomer hadden we natuurlijk bijzondere weersomstandigheden in Nederland. De lange aanhoudende droogte zorgde ervoor dat wij, ook in onze regio, vaker moesten uitrukken.", zegt Roelf Knoop, Regionaal Commandant in Groningen. "Naast de reguliere inzetten en ondanks dat het vakantieperiode was, stonden we, alle vrijwilligers en beroeps in Groningen, paraat en hebben we de klus weten te klaren. Daar ben ik erg trots op."

Uitruktijden sneller dan in 2017

Gemiddeld genomen was de brandweer in de provincie na melding in 9 minuten en 12 seconden bij incidenten aanwezig. Dit was sneller dan in 2017, toen dit nog 9 minuten en 18 seconden was. Brandweer Groningen werkt in een uitgestrekt gebied met veel vrijwillige brandweerkazernes. "Daarom investeren we veel in voorlichting om brand te voorkomen. Ook vragen we aandacht voor het gebruk van rookmelders. Die zorgen ervoor dat inwoners snel gewaarschuwd worden, mocht het toch misgaan." vertelt de Regionaal Commandant.

Bijzondere incidenten

Brandweer Groningen rukte vaker uit voor branden dan voor hulpverleningsincidenten, dit in tegenstelling tot het landelijke beeld. Een aantal branden was opvallend door bijvoorbeeld de weersomstandigheden, de locatie of de duur van de inzet. Zoals bijvoorbeeld de branden bij het recyclebedrijf in Foxham, op het cruisschup AIDAnova, meerdere grote branden in Winschoten, in het winkelcentrum van Musselkanaal en bij Knol's Koek in de stad Groningen.

Opvallend

De toename van het aantal uitrukken voor gaslekkages en vreemde lucht is opvallend. "Met deze aantallen zijn we niet blij. De meldingen hebben vaak te maken met onderhoud of beschadigingen aan leidingen of ons verouderde gasnetwerk. Door goede voorlichting via onze CO-campagne merken we overigens dat inwoners ook sneller aan de bel trekken als ze een vreemde lucht waarnemen. Dat us natuurlijk een goede zaak!" aldus Knoop.